"Це просто якесь жахіття, інакше й не скажеш… Про таке Класичне хочеться забути якнайшвидше. Таке враження, що обидві команди, немовби змовившись, вирішили зробити послугу, вийшовши на поле, аби просто відбути номер. Повільний темп, велика кількість помилок, а про щось креативне взагалі не могло бути мови. Сумно, адже це грали суперники, котрі не приховують своїх амбітних планів з виступами як на всеукраїнській, так і міжнародній арені.

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Нічия – справедливий підсумок? Мабуть, так, бо на перемогу Динамо і Шахтар не награли. Знаєте, те, що Динамо вже давно переживає не найкращі часи ні для кого не секрет. Ось чому мене здивувало, що навіть проти такого ніякого Динамо Шахтар діяв з оглядкою на тили, поступившись у контролі м'яча, що завжди було їхнім "коником".

На мою думку, після поновлення чемпіонату рівень гри "гірників" викликає серйозне занепокоєння, не слід забувати, що саме вони мають найбільше представництво в національній збірній України. Осічка Шахтаря допоможе відродити чемпіонську інтригу? Навряд чи, бо складається враження, що головний переслідувач донеччан СК Дніпро-1 банально не хоче докласти зусиль для підкорення вершини.

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Хоча, заради справедливості слід сказати, що в Дніпрі тільки йде становлення боєздатної команди. Доводиться констатувати, що, на жаль, рівень вітчизняної Прем`єр-ліги — низький, а чого варті Шахтар та СК Дніпро-1 в єврокубках недавно наочно продемонстрували нідерландський Фейєнорд та кіпрський АЕК.

На очах деградує колись грізне Динамо, немає перспективної молоді. І не варто себе тішити ілюзіями: буде дуже добре, якщо за нинішнього воєнного стану падіння в українському футболі взагалі пощастить зупинити", – зауважив Гецко в інтерв'ю Команда №1.

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