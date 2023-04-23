В центральном матче 22-го тура УПЛ Динамо на последних минутах смогло вырвать очки в матче против Шахтера (1:1) благодаря шедевру Андриевского, который пробил Трубина со штрафного на последних минутах поединка.

Шахтер и Динамо разошлись миром в поединке 22-го тура, что позволило закрутить чемпионскую интригу. Впрочем, это не поможет киевлянам, которые отстают на 12 очков от первого места.

Степаненко забил гол в стиле Роналду – мяч по странной траектории нырнул очень неудобно для Нещерета. Шахтер после забитого мяча затягивал время, а после игры пожаловался на качество газона. Подробнее о Классическом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".