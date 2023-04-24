"В садике были дети, которые постоянно бегали и жаловались": эксперт шокирован действиями игрока Шахтера в Классическом
Блоггер и соведущий ТаТоТаке Михаил Смоловой разочарован поведением защитника Шахтера Валерия Бондаря в поединке 22-го тура УПЛ против Динамо.
"Сильно в этой игре раздражал Бондарь. Я помню детский сад. Там были такие детки, что постоянно бегали к учителям и жаловались на что угодно.
Каждый эпизод он кричит во все горло: "Желтая, желтая!", "арбитр, желтая!", "это фол!". И так абсолютно каждый эпизод. Человек половину матча разговаривал. Был эпизод, который меня реально "убил", когда он, не коснувшись мяча, сыграл в ноги Волошину, а потом еще начал на него кричать и что-то рассказывать.
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Валерий не мог не понимать, что он не коснулся мяча, а сыграл в ноги человеку, но он после этого подрывается и начинает что-то Волошину кричать, типа он там симулирует. Встретится на пути Бондаря когда-то человек, после которого все закончится", – отметил Смоловой в выпуске ТаТоТаке.
Напомним, что Динамо и Шахтер не смогли выявить сильнейшего, расписав мировую – 1:1.
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