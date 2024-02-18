"Оценку сборам даст только чемпионат. Таких сложных сборов, имею в виду в плане здоровья игроков, у меня не было давно. Даже не припомню. Жаловаться это грех. Я имею в виду не травмы, а простудные заболевания. До конца подготовительного этапа решали две противоположные задачи: сохранить здоровье футболистов и оставить у команды желание побеждать, инстинкт победителя. Впереди нас ждет чемпионат.

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Команда получит выходной после сборов? Да, конечно. Будет сложный переезд. К этому же, за месяц у нас было всего три выходных. И психология, и физиология должны отдыхать также. Дальше будет игра против Ворсклы – очень хорошая команда, которая укрепилась, начала играть немножко иначе. Все украинские команды, матчи которых я видел на сборах, хорошо готовы физически, демонстрируют достойный футбол.

Мы провели очень хорошие спарринги. Можно сказать – разносторонние. Есть соперники, которые демонстрируют техническую игру, как Динамо Батуми. Есть силовые, как Вальмиера. Соперник заставил нас много обороняться, играли ромбом, много вертикальных передач было, два нападающих, много борьбы. Те игроки, которые по разным причинам не попадали в обойму осенью, сейчас готовы хотя бы функционально. Насколько они смогут себя реализовать – посмотрим", – цитирует Коваля официальная Facebook-страница Зари.

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