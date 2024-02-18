"Оцінку зборам дасть тільки чемпіонат. Таких складних зборів, маю на увазі в плані здоров’я гравців, в мене не було давно. Навіть не пригадаю. Жалітися це гріх. Я маю на увазі не травми, а простудні захворювання. До кінця підготовчого етапу вирішували два протилежних завдання: зберегти здоров’я футболістів та залишити у команди бажання перемагати, інстинкт переможця. Попереду нас чекає чемпіонат.

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Команда отримає вихідний після зборів? Звичайно. Буде складний переїзд. До цього ж, за місяць в нас було лише три вихідних. І психологія і фізіологія повинні відпочивати також. Далі буде гра проти Ворскли – дуже гарна команда, яка зміцнилася, почала грати трошки інакше. Всі українські команди, матчі яких я бачив на зборах, гарно готові фізично, демонструють достойний футбол.

Ми провели дуже гарні спаринги. Можна сказати – різносторонні. Є суперники, які демонструють технічну гру, як Динамо Батумі. Є силові, як Вальмієра. Суперник змусив нас багато оборонятися, грали ромбом, багато вертикальних передач було, два нападники, багато боротьби. Ті гравці, котрі за різних причин не потрапляли в обойму восени, зараз готові хоча б функціонально. Наскільки вони зможуть себе реалізувати – подивимось", – цитує Коваля офіційна Facebook-сторінка Зорі.

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