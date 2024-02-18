Контрольные матчи

Оболонь – ЮКСА – 1:0

Гол: Суханов, 70, пен.

Минай – Нива Т – 1:0

Гол: Ременяк, 53

Заря – Вальмиера – 2:1

Голы: Ндур, 59, Герреро, 85 – Порсан-Клеман, 66

Удаление: Бутко, 82 (Заря)

Оболонь минимально победила представителя Второй лиги – ЮКСА. Единственный гол во встрече забил Суханов на 70-й минуте, реализовав пенальти. Так же скромно одержал победу Минай над тернопольской Нивой (Первая лига) – единственный гол в игре забил Ременяк на 53-й минуте.

Екс-легіонери Шахтаря та Динамо знову запалюють в Європі – гол проти асиста, травма колишньої зірки киян

Видео гола Оболони:

Заря же сумела в меньшинстве победить Вальмиеру. Первый тайм прошел без голов, но после перерыва Ндур получил мяч в штрафной и пробил в нижний угол. Порсан-Клеман очень быстро восстановил паритет – защитники Зари оставили его свободного на линии штрафной.

Во время игры произошла стычка, в которой сразу несколько игроков получили желтые карточки, в том числе и Богдан Бутко. А чуть позже капитан луганчан получил вторую желтую из-за споров с судьей. Но Заря в меньшинстве провела результативную атаку, которая принесла победу. Слесар разогнал контратаку и отдал на Герреро, который спокойно покатил мяч мимо вратаря.

Видеообзор матча Заря – Вальмиера:

Динамо завершило збори впевненою перемогою над Шерифом – сильні фланги та пресинг Шовковського принесли результат