Минай и Оболонь обыграли представителей низших дивизионов Украины, Заря в волевом стиле победила латвийцев
Представители УПЛ продолжают готовиться к возобновлению сезона. Отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".
Контрольные матчи
Оболонь – ЮКСА – 1:0
Гол: Суханов, 70, пен.
Минай – Нива Т – 1:0
Гол: Ременяк, 53
Заря – Вальмиера – 2:1
Голы: Ндур, 59, Герреро, 85 – Порсан-Клеман, 66
Удаление: Бутко, 82 (Заря)
Оболонь минимально победила представителя Второй лиги – ЮКСА. Единственный гол во встрече забил Суханов на 70-й минуте, реализовав пенальти. Так же скромно одержал победу Минай над тернопольской Нивой (Первая лига) – единственный гол в игре забил Ременяк на 53-й минуте.
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Видео гола Оболони:
Заря же сумела в меньшинстве победить Вальмиеру. Первый тайм прошел без голов, но после перерыва Ндур получил мяч в штрафной и пробил в нижний угол. Порсан-Клеман очень быстро восстановил паритет – защитники Зари оставили его свободного на линии штрафной.
Во время игры произошла стычка, в которой сразу несколько игроков получили желтые карточки, в том числе и Богдан Бутко. А чуть позже капитан луганчан получил вторую желтую из-за споров с судьей. Но Заря в меньшинстве провела результативную атаку, которая принесла победу. Слесар разогнал контратаку и отдал на Герреро, который спокойно покатил мяч мимо вратаря.
Видеообзор матча Заря – Вальмиера:
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