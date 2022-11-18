По мнению арбитра, Екатерина Монзуль в поединке допустила одну ошибку, не удалив хавбека Ингульца Александра Козака.

Бразилия от Дубинчака в видеообзоре матча Ингулец – Динамо – 1:2

"Козак уже имел желтую карточку и на 27-й минуте пошел в подкат. Сыграл не в мяч, а в стопу Дубинчаку. Это желтая карточка, без сомнений. Но Монзуль лояльно отнеслась и не предъявила предупреждения, потому что оно было бы вторым для игрока Ингульца.

Можно отметить отдачу игроков Ингульца – они старались в первом матче Бартуловича проявить себя, но такие подкаты, наверное, только в нашем чемпионате есть. В перерыве наверняка Бартулович сделал игрокам замечание, потому что во втором тайме таких жестких подкатов от Ингульца мы уже не видели.

В целом Екатерина Монзуль и ее бригада отсудили нормально – с задачей справились. Единственный момент – Козак заслуживал вторую желтую и удаление соответственно", – цитирует Ступара 1927.kiev.ua.

Заметим, что после поединка Ингулец – Динамо назначения на 14 тур УПЛ Екатерина Монзуль не получила.

Динамо в непростом матче победило Ингулец – дубль Цыганкова приблизил киевлян к Шахтеру на расстояние четырех очков