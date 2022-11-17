Динамо после трех подряд побед в чемпионате неожиданно расписало ничью с Колосом, потеряв шанс подняться на третью позицию. Впрочем, у киевлян был матч в запасе, который мог приблизить к Шахтеру на расстояние четырех зачётных баллов. Благо, в соперниках был Ингулец.

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Петровцы в результате поражения Металлисту 1925 опустились на дно таблицы и распрощались с Сергеем Лавриненко. Вместо него команду временно возглавил Младен Бартулович – в поединке с Динамо хорват дебютировал в качестве тренера. Казалось, что проблем с таким соперником у "бело-синих" не будет.

Из-за отстранения встречу пропускали Попов и Сидорчук, которых заменили Сирота и Андриевский соответственно. Кроме того, Мирча Луческу провёл серьезную ротацию – Кабаев остался на банке, позицию левого вингера закрыл Лонвейк, а в воротах появился Нещерет. Ванат же после отбытия дисквалификации вернулся в основу, снова вытеснив Беседина.

В теории, состав Динамо выглядел весьма перспективно. Особенно это касалось левого фланга, где до сих пор не прижился Кабаев. Тем не менее, стартовые полчаса на заснеженном стадионе им. В. В. Лобановского должны были разочаровать фанов "бело-синих" – их любимцы не создали ни одного момента. Команда Мирчи Луческу за этот период провела только два неострых удара, а кроме того Буяльский едва не вывел Ваната один на один.

Ингулец при этом действовал смело, отказываясь от выносов в никуда и разыгрывая мяч коротко под прессингом киевлян. На определенном отрезке первого тайма петровцы даже переходили центр поля большими силами, что могло завершиться сразу двумя голами.

Так, на 15-й минуте центрбеки Динамо пролетели мимо кросса с левого фланга, позволив Кухаруку пробросить мяч на угол вратарской и оказаться прямо перед Нещеретом – Руслан выручил "бело-синих". На 40-й же минуте кипер киевлян вовремя вышел за пределы штрафной, выбив мяч головой в прыжке из-под ног Ситало (хотя мог произойти очень опасный выход).

И все было бы хорошо, если бы на 31-й минуте Коробенко не срезал в подкате в штрафной Буяльского. Екатерина Монзуль назначила пенальти, а Цыганков точным ударом с "точки" вывел Динамо вперёд. После этого Ингулец несколько занервничал, начав чаще ошибаться в работе с мячом и в конце концов закрывшись на своей трети поля.

Динамовцы в основное время не смогли вскрыть блок "казаков", но прямо перед свистком на перерыв киевляне продемонстрировали класс. Забарный исполнил прекрасную диагональ на левый фланг, Лонвейк головой сбросил мяч за спину Нагиеву, а Дубинчак ворвался в штрафную и перебросил голкипера – дальше осталось только покатить на пустые ворота. Цыганков замкнул. 0:2!

Младен Бартулович в раздевалке провёл двойную замену. Вместо Козака и Коробенко на поле вышли Виктор Близниченко и Клименко. Никакой выгоды этот ход не принес – в начале второго тайма Динамо уверенно контролировало ход встречи, катая мяч в невысоком темпе.

Правда, моментов все равно не хватало. За стартовые 15 минут вспоминается только эпизод с Буяльским, когда тот едва не перебросил Паламарчука с линии полукруга перед штрафной. Мяч в ворота не залетел, а Ингулец довольно неожиданно наказал киевлян за спокойствие. Это произошло на 62-й минуте - киевляне проиграли борьбу за вынос от Нещерета, позволив петровцам выскочить в контратаку.

Запорожец завершил эпизод довольно смелым разрезным пасом в центр штрафной на Ситало. Он прошел, поэтому Артем принял мяч и спокойно переиграл голкипера. 1:2! Петровцы вернулись в игру.

Опять пошли замены. Младен Бартулович вместо Смолякова выпустил Андрея Близничнека, а на 74-й минуте ещё и заменил Ситало на Резепова. Мирча Луческу, в свою очередь, сначала освежил позицию левого вингера (Гармаш снял Лонвейка), а на завершающую часть встречи провел масштабную ротацию – Кендзёра, Дубинчак и Ванат уступили место Караваеву, Вивчаренко и Кулачу (!).

Эти решения принимались не от хорошей жизни. За 20 минут после гола Ситало команды не создали ничего опасного. На поле шла равная борьба.

Серьезно освежив ключевые для атаки позиции, Динамо таки удалось создать острые моменты в эндшпиле встречи. Так, на 83-й минуте Кулач принял передачу в центр штрафной и пробил мимо левой стойки, а на 90-й Забарный замкнул подачу с углового ударом мимо неё же. Кроме того, хороший дальний выстрел Гармаша на 90+4-й парировал Паламарчук. Ингулец ничем не ответил.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал непростую победу "бело-синих". Подопечные Мирчи Луческу набрали 23 очка и поднялись на четвёртую позицию в УПЛ. У Зари и Александрии аналогичное количество зачётных баллов, но луганчане держатся в топ-3 благодаря победе в личной встрече. До Шахтера остаётся четыре пункта, хотя у "горняков" есть матч в запасе.

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