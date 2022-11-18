На думку арбітра, Катерина Монзуль у поєдинку припустилася однієї помилки, не вилучивши хавбека Інгульця Олександра Козака.

Бразилія від Дубінчака у відеоогляді матчу Інгулець – Динамо – 1:2

"Козак вже мав жовту картку і на 27-й хвилині пішов у підкат. Зіграв не в м'яч, а в стопу Дубінчаку. Це жовта картка, без сумнівів. Але Монзуль лояльно поставилася і не пред'явила попередження, бо воно було б другим для гравця Інгульця.

Можна відзначити віддачу гравців Інгульця – вони старалися в першому матчі Бартуловіча проявити себе, але такі підкати, певно, тільки в нашому чемпіонаті є. В перерві, напевно, Бартуловіч зробив гравцям зауваження, бо в другому таймі таких жорстких підкатів від Інгульця ми вже не бачили.



В цілому, Катерина Монзуль і її бригада відсудили нормально – із завданням справилися. Єдиний момент – Козак заслуговував на другу жовту і вилучення відповідно", – цитує Ступара 1927.kiev.ua.

Зауважимо, що після поєдинку Інгулець – Динамо призначення на 14 тур УПЛ Катерина Монзуль не отримала.

Динамо у непростому матчі перемогло Інгулець – дубль Циганкова наблизив киян до Шахтаря на відстань чотирьох очок