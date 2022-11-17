Подопечные Луческу полчаса ничего не могли придумать в атаке, пока не помог соперник. Коробенко в необдуманном подкате "срубил" Буяльского, и Монзуль без раздумий указала на "точку". Цыганков четко реализовал пенальти.

Динамо в непростом матче победило Ингулец – дубль Цыганкова приблизил киевлян к Шахтеру на расстояние четырех очков

Динамо успело закрепить преимущество в компенсированное время. Дубинчак получил удобную скидку от Лонвейка, эффектно перекинул кипера и выкатил Цыганкову на пустые ворота – прекрасное подключение левого защитника киевлян! Свой топ-ассистент нашелся и в составе Ингульца. Уже после перерыва Запорожец тонким пасом нашел Ситало, оформившего окончательные 1:2.