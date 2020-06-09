"Такая лига стоила бы нереальных денег": Козловский выдвинул идею объединенного чемпионата

Президент Руха Григорий Козловский в беседе с экс-президентом Скалы Николаем Кмитем пофантазировал на тему совместного чемпионата Украины и Польши.

Функционеры обсудили тему в эфире блога ОБА-НА на официальном YouTube-канале Руха.

Григорий Козловский: Как вы смотрите на объединение чемпионатов Украины и Польши?

Николай Кмить: Какого из них?

Г.К.: Всех. Делается Премьер-лига, Экстралига или Премьер-Экстралига, где играют по 10 команд украинских и польских. Первая лига – чисто украинская одна зона, вторая – чисто польская. Представляете потенциал страны от Черного моря до Балтийского?

Н.К.: Тогда могли бы выйти трансферы, деньги.

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Г.К.: Скажите, было бы круто. Думаю, тогда бы такая наша объединенная лига стоила бы каких-то нереальных денег. Сейчас 52 млн за пул телетрансляций получают в Польше. А представьте, если этот пул объединить с Украиной. Представьте, сколько болельщиков, а как их вернуть.

Н.К.: А привлечь деньги из Евросоюза?

Г.К.: Это всегда хорошо. Это никогда не было плохо. Хочется думать, развивать. Иногда есть огромные мечты, нереализованные. Но вот сейчас Бельгия объединяется с Нидерландами, это уже процесс свершившийся, мне кажется. Чехия и Словакия уже три года проводят Кубок совместно. Они уже готовятся к объединению.

В Европе происходят сейчас такие объединения чемпионатов. Телевидение, Youtube, много каналов – людей-то нужно заинтересовать, чтобы была "затрава". Думаю, лучшего чемпионата, чем общего с поляками, не придумать – это было бы очень круто. Я просто это вижу.

Н.К.: Очень важно, чтобы это не разъединило страну. Одна сторона скажет, что мы будем с россиянами играть чемпионат, уже такие задумки были.

Г.К.: Те, кто захочет играть с россиянами, то "чемодан-вокзал-Россия" мы им точно организуем во Львове. Думаю, с этим проблем точно не будет. Они тогда боялись объединяться, а сейчас с оккупантами точно никто ничего общего иметь не захочет.

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