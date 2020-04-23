"Я думал, что Гриша перегрелся в Майами на солнце": президент Ингульца – об отношениях с Козловским

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал об отношениях со своим коллегой Григорием Козловским.

"Козловский говорил, что некоторые клубы могут платить зарплаты, потому что они у них меньше, чем у Руха? Он мне сказал, что это в адрес Динамо. Я с ним разговаривал лично. Я думал, что Гриша перегрелся в Майами на солнце и у него пошло сверхъестественное мышление.

Все началось с того, что он сказал, якобы моя служба обращалась к его службе на сайт, чтобы они рассказали нам, как делать блоги. Это полный бред.

Две недели назад Гриша звонил мне и спрашивал, как зарплату по-белому платить футболистам, чтобы бухгалтерию показывать. А здесь он будет учить меня, как в интернет заходить. Я на него не обижаюсь. Я вообще на него не сержусь, мы в нормальных отношениях, в нормальных и останемся", – рассказал Поворознюк в эфире Youtube-канала Бомбардир.

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