toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Я думал, что Гриша перегрелся в Майами на солнце": президент Ингульца – об отношениях с Козловским

06:00 12 Читати українською
"Я думал, что Гриша перегрелся в Майами на солнце": президент Ингульца – об отношениях с Козловским
Александр Поворознюк / ФК Ингулец

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал об отношениях со своим коллегой Григорием Козловским.

"Козловский говорил, что некоторые клубы могут платить зарплаты, потому что они у них меньше, чем у Руха? Он мне сказал, что это в адрес Динамо. Я с ним разговаривал лично. Я думал, что Гриша перегрелся в Майами на солнце и у него пошло сверхъестественное мышление.

Все началось с того, что он сказал, якобы моя служба обращалась к его службе на сайт, чтобы они рассказали нам, как делать блоги. Это полный бред.

Две недели назад Гриша звонил мне и спрашивал, как зарплату по-белому платить футболистам, чтобы бухгалтерию показывать. А здесь он будет учить меня, как в интернет заходить. Я на него не обижаюсь. Я вообще на него не сержусь, мы в нормальных отношениях, в нормальных и останемся", – рассказал Поворознюк в эфире Youtube-канала Бомбардир.

"Після Карпат нас носили на руках і наливали": Михайленко йому відмовив, а Кополовець допоміг із переїздом

blog_ava
Ахметов теряет доход: катастрофическая цифра для президента Шахтера
22 апреля
974
Теги
Первая лига Ингулец Ингулец Александр Поворознюк Григорий Козловский Рух Рух
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
7
час
:
49
мин
Ливерпуль
14:30
Бернли
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук