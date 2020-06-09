"Така ліга коштувала б нереальних грошей": Козловський висунув ідею об'єднаного чемпіонату

Президент Руха Григорій Козловський в розмові з екс-президентом Скали Миколою Кмітем пофантазував на тему спільного чемпіонату України та Польщі.

Функціонери обговорили тему в ефірі блогу ОБА-НА на офіційному YouTube-каналі Руха.

Григорій Козловський: Як ви дивитеся на об'єднання чемпіонатів України та Польщі?

Микола Кміть: Якого з них?

Г.К.: Всіх. Робиться Прем'єр-ліга, Екстраліга або Прем'єр-Екстраліга, де грають по 10 команд українських та польських. Перша ліга – суто українська одна зона, друга – суто польська. Уявляєте потенціал країни від Чорного моря до Балтійського?

М.К.: Тоді могли б вийти трансфери, гроші.

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Г.К.: Скажіть, було б круто. Думаю, тоді б така наша об'єднана ліга коштувала б якихось нереальних грошей. Зараз 52 млн за пул телетрансляцій отримують в Польщі. А уявіть, якщо цей пул об'єднати з Україною. Уявіть, скільки вболівальників, а як їх повернути.

М.К.: А залучити гроші з Євросоюзу?

Г.К.: Це завжди добре. Це ніколи не було погано. Хочеться думати, розвивати. Іноді є шалені мрії, нереалізовані. Але ось зараз Бельгія об'єднується з Нідерландами, це вже процес доконаний, мені здається. Чехія і Словаччина вже три роки проводять Кубок спільно. Вони вже готуються до об'єднання.

У Європі відбуваються зараз такі об'єднання чемпіонатів. Телебачення, Youtube, багато каналів – людей якось потрібно зацікавити, щоб була "затрава". Думаю, кращого чемпіонату, ніж спільного з поляками, не придумати – це було б дуже круто. Я просто це бачу.

М.К.: Дуже важливо, щоб це не роз'єднало країну. Одна сторона скаже, що ми будемо з росіянами грати чемпіонат, вже такі задумки були.

Г.К.: Ті, хто захоче грати з росіянами, то "чемодан-вокзал-Росія" ми їм точно організуємо у Львові. Думаю, з цим проблем точно не буде. Вони тоді боялися об'єднуватися, а зараз з окупантами точно ніхто нічого спільного мати не захоче.

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