Первые игры 1/2 финала Лиги чемпионов, где Бавария и Реал расписали мировую (2:2), а дортмундская Боруссия с минимальным счетом нанесла поражение Пари Сен-Жермен (1:0), фаворитов в парах не выявили. Все соперники могут попасть в финал, потому что демонстрируют очень высокий уровень игры. Так считает бывший тренер киевского Динамо Анатолий Демьяненко.

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"Матчи мне очень понравились, – рассказал Футбол 24 Демьяненко. – Уровень игры, который показывают все полуфиналисты, позволяет каждому участнику дойти до финала. Есть небольшое преимущество в счете у Боруссии, но, думаю, Пари Сен-Жермен в ответном матче может использовать фактор своего поля.

Что касается Реала, то, несмотря на гостевую ничью, им еще надо забить на своем поле".

Рассказал Анатолий Демьяненко и о мяче в ближний угол, который пропустил вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин.

"Лунин сейчас демонстрирует очень качественную игру, – говорит тренер. – Для вратаря очень важно иметь игровую практику. Андрей в этом сезоне ее имеет много, поэтому постоянно находится в тонусе. А то, что он защищает ворота Реала, говорит о доверии со стороны тренера и партнеров по команде. В случае с голом в ближний угол скажу, что удар был очень сильным. Отбить его было сложно. Вины Лунина я не вижу. Мог выручить, но в этом эпизоде Реалу не повезло".

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