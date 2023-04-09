"Что касается молодых игроков – нужно терпение. Невозможно каждый день требовать от них все более высокого уровня. Они играют очень эмоционально, поэтому допускают ошибки. Но в то же время я вижу от матча к матчу, как они прогрессируют. Это важно для нашей команды.

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У нас хорошие молодые игроки. Отмечу и Боля, и Малыша. Но им не хватает опыта. Он придет с сыгранными матчами, со временем. Я стараюсь ускорять процесс их роста. В возрасте 22-23 лет они могут уже думать на поле как 32-33-летние. Я много общаюсь с ними во время тренировок.

Я уделял внимание прогрессу молодых игроков и в других командах, в которых я работал. И в Динамо Бухарест, и в Брешии, где тогда росли молодые Пирло, Баронио. Только в турецких клубах не было такого, поскольку там делают ставку на опытных игроков, которые должны делать результат. Но в сборной Турции я также давал шанс молодым игрокам из второго дивизиона. Доверял молодежи и в Шахтере, в частности молодым бразильцам. То же самое делаю и в Динамо", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, после 20-ти туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут четвертыми и отстают от лидера – Шахтера – на 7 очков (у "горняков" еще есть игра в запасе).

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