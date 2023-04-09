"Що стосується молодих гравців – потрібне терпіння. Неможливо кожного дня вимагати від них все вищого рівня. Вони грають дуже емоційно, тому припускаються помилок. Але водночас я бачу від матчу до матчу, як вони прогресують. Це важливо для нашої команди.

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У нас хороші молоді гравці. Відзначу і Боля, і Малиша. Але їм бракує досвіду. Він прийде з зіграними матчами, з часом. Я намагаюся прискорювати процес їх зростання. У віці 22-23 років вони можуть вже думати на полі як 32-33-річні. Я багато спілкуюся з ними під час тренувань.

Я приділяв увагу прогресу молодих гравців і в інших командах, у яких я працював. І у Динамо Бухарест, і в Брешії, де тоді зростали молоді Пірло, Бароніо. Лише в турецьких клубах не було такого, оскільки там роблять ставку на досвідчених гравців, які мають робити результат. Але в збірній Туреччини я також давав шанс молодим гравцям з другого дивізіону. Довіряв молоді і в Шахтарі, зокрема молодим бразильцям. Те саме роблю і в Динамо", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 20-ти турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть четвертими і відстають від лідера – Шахтаря – на 7 очок (у "гірників" ще є гра у запасі).

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