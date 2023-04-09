"Он пока не готов играть, к тому же он получил повреждение на тренировке во время дриблинга.

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Но даже если бы Самба был полностью здоров, он бы не играл, ведь он был в сборных в течение целого месяца. Он не может вернуться и сразу играть, ведь в клубе и его сборных совсем разное построение игры, разные тактические схемы. Все, что ему нужно сейчас – это время", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, в текущем сезоне Диалло не сыграл в УПЛ ни одного матча, проведя за Динамо лишь две игры в Лиге Европы. Недавно вингер завоевал молодежный Кубок Африки в составе сборной Сенегала.

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