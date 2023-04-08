Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Минай, стартовал в 13:00. Команда Мирчи Луческу проиграла последние два домашних матча чемпионата Украины. Более того, Ингулец и Заря сумели даже не пропустить от Динамо на стадионе Лобановского. Снова терять очки киевлянам нельзя было – Заря, которая разместилась на третьем месте, и так оторвалась на 4 очка, а говорить о каком-то преследовании СК Днепр-1 или Шахтера пока вообще неуместно.

На бумаге у "бело-синих" был роскошный шанс прервать неудачную домашнюю серию, ведь Минай считается удобным оппонентом для Динамо. Закарпатцы проиграли киевлянам все 7 предыдущих поединков с общим счетом 1:17.

Киевская команда до сих пор вынуждена обходиться без Виталия Буяльского, отбывавшего последний матч дисквалификации. Мирча Луческу сделал только одну замену после удачного выездного поединка со Львовом – вместо Караваева справа в обороне вышел Тымчик. Все остальные футболисты, включая молодых Нещерета, Царенко и Дячука, сохранили свои места.

Динамо – Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ

С первых секунд киевляне зажали гостей на их половине поля. Первый момент уже на 3-й минуте – удар Сидорчука был неточен, а с дальней попыткой Дубинчка справился Бандура. Классную атаку разыграли Лонвейк и Ванат – Джастин нашел Владислава в штрафной, а вот удар нападающего получился очень слабым. Немчанинов без проблем заблокировал.

Шепелев обыграл защитника и выполнил мощный прострел/удар с острого угла. Бандура не без труда, но парировал. А на 12-й минуте Лонвейк пушечным ударом в касание чуть не сломал перекладину – супермомент от Динамо! Существенное преимущество команды Луческу в дебюте встречи. Минай практически не переходил центр поля и не пропустил только чудом.

Киев продолжал нагнетать. В позиционную атаку пошел даже центрбек Дячук, но удар нанес Ванат – снова сейв Бандуры. Наконец Минай начал переходить середину поля и даже доходить до штрафного Динамо, однако несколько прострелов и навесов не были сложными для Нещерета. Быстрый Царенко классно разобрался с Булезой, но прострел Антона не нашел адресата. Игра немного подравнялась – гости выдержали стартовый напор, после чего давление "бело-синих" немного снизилось. Ударов стало меньше, а с многочисленными навесами справлялись защитники и кипер.

Правда, у Миная стало больше ошибок при выходе из обороны. Одна из них воплотилась в пропущенный гол на 35-й минуте. Сидорчук отобрал мяч, Бенито прострелил на Ваната, тот отбросил Лонвейку. Джастин бил, но получился идеальный пас на Царенко. Антон сыграл как настоящий центрфорвард, подправив мяч в сетку. 1:0 – первый гол 18-летнего хавбека за Динамо в официальном матче. И первый для киевлян во втором круге в родных стенах.

До перерыва хозяева могли развить свой успех, но Ванат не смог замкнуть прострел с правого фланга. Активно растягивали динамовцы своих соперников по ширине поля, что и принесло результат в одной из атак. На последних секундах тайма киевляне заработали опасный штрафной, однако повторения успеха со Львовом не получилось – Шепелев зарядил выше. 1:0 после 45 минут.

Старт второго тайма тоже был за Динамо. Бандура забрал мяч после мощного удара Попова. Минай в редкой контратаке чуть не привез проблемы киевлянам. Дубинчак в подкате заблокировал прострел Твердохлеба. Но на 62-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Ванат получил пас от Шепелева с левого фланга, отклеился от Булезы и пробил левой в дальний угол. 2:0.

К чести Миная, он устроил штурм отчаяния. Ошибка Дячука чуть не стоила киевлянам пропущенного гола, а после удара с лета Нещерет спас Динамо. Луческу освежил игру заменами, одна из которых чуть не стоила киевлянам удаления. Яцик, только вышедший на поле, грубо сыграл в подкате. Только желтая. Был шанс у Эрика Рамиреса, но повторить успешный выход со Львовом венесуэльцу не получилось.

2:0 – Динамо выиграло домашний матч УПЛ впервые в 2023 году. Киевляне набрали 39 очков и до завершения игры Кривбасс – Заря отстают от луганцев на 1 балл. Минай опустился на 14 строчку – это зона переходных матчей.