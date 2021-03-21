Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов рассказал о курьез в раздевалке Шахтера во время конфликта Каштру и Срны с Тайсоном.

"Срна рассказал мне подробности. Что после того, как Тайсон не хотел выходить на замену уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Воспитательную или какую-то еще.

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И Дарио мне сказал, что Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить говорить с Каштру и Срной. Новый контракт с Тайсоном? Срна поделился, что никакого нового контракта Шахтер ему не предлагал", – рассказал Денисов в программе Великий футбол.

Напомним, накануне Шахтер перевел Тайсона в дубль – по словам директора по футболу "горняков" Дарио Срны строптивый бразилец отказался разминаться и выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы с Ромой. Кроме того, футболист выплатит большой штраф за свое поведение.

К слову, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В текущем сезоне провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, и пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.

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