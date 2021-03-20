"Во время игры с Ромой Тайсон отказался разминаться и выходить на замену. После этого клуб принял решение отправить его в дубль, теперь он тренируется там.

Шахтер перевел Тайсона в дубль, – СМИ

Это игрок, который много сделал для Шахтера, я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто не может быть выше клуба. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду. Тайсон этого не сделал, потому принято такое решение", – заявил Срна в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В текущем сезоне провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, и пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.

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