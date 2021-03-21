"Мы контактировали с Алексом Тейшейрой, потому что контракты наших ветеранов заканчиваются, но у него очень большие запросы: он имеет предложения из Саудовской Аравии и Катара и просит зарплату, как в топ-клубах, для возвращения в Европу.

Тайсон озвучил свою версию перевода в дубль Шахтера

Нам нужно будет заменить Тайсона, который отверг все предложения по контракту и, возможно, вернется в Бразилию. Не понимаю, почему многие клубы, которые следили за ним, включая Рому и Милан, даже не пытались подписать его. После 10 лет он решил сделать свой выбор в жизни и закончить путешествие там, где хочет", – отметил Николини в интервью журналисту Николе Скире.

Напомним, накануне Шахтер перевел Тайсона в дубль – по словам директора по футболу "горняков" Дарио Срны строптивый бразилец отказался разминаться и выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы с Ромой. Кроме того, футболист выплатит большой штраф за свое поведение.

К слову, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В текущем сезоне провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, и пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.

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