Ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов розповів про курйоз у роздягальні Шахтаря під час конфлікту Каштру та Срни з Тайсоном.

"Срна розповів мені подробиці. Що після того, як Тайсон не хотів виходити на заміну, вже у роздягальні з ним намагалися затіяти бесіду. Виховну або якусь ще.

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І Даріо мені сказав, що Тайсон закрився в туалеті і не хотів виходити говорити з Каштру і Срною. Новий контракт із Тайсоном? Срна поділився, що ніякого нового контракту Шахтар йому не пропонував", – розповів Денисов у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, напередодні Шахтар перевів Тайсона у дубль – за словами директора з футболу "гірників" Даріо Срни норовливий бразилець відмовився розминатися і виходити на заміну у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою. Окрім того, футболіст виплатить чималий штраф за свою поведінку.

До слова, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У поточному сезоні провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, і преса активно сватає його в бразильський Інтернасьйонал.

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