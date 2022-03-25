Экс-звезда "горняков" сейчас выступает за Интернасьонал и лично участвует в переговорах по некоторым трансферам, информирует GauchaZH.

Пятов, Сидорчук и Степаненко не имеют шансов возобновить карьеру в Румынии – разъяснение от легенды Шахтера

Речь идет о двух фамилиях – Алан Патрик и Витао. Тайсон хорошо знает возможности земляков и зовет их в свою команду. Интернасьонал также интересуется Педриньо, но здесь обходится без помощи "Боксера". Тайсон не застал 23-летнего хавбека в Шахтере, поскольку тот прошлым летом пришел из Бенфики именно на его место.

Всем "футболистам-беженцам" из чемпионата Украины нужно найти новые временные клубы до 7 апреля – именно такой дедлайн установила ФИФА.

Россия напала на Украину: Суркисы поставили точку в скандале, Луческу не уйдет из Динамо, забота звезд о детях (LIVE)