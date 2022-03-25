Екс-зірка "гірників" зараз виступає за Інтернасьйонал і особисто бере участь у переговорах щодо деяких трансферів, інформує GauchaZH.

Пятов, Сидорчук та Степаненко не мають шансів відновити кар'єру в Румунії – роз'яснення ситуації від легенди Шахтаря

Йдеться про два прізвища – Алан Патрік і Вітао. Тайсон добре знає можливості земляків і кличе їх у свою команду. Інтернасьйонал також цікавиться Педрінью, але тут обходиться без допомоги "Боксера". Тайсон не застав 23-річного хавбека у Шахтарі, оскільки той минулого літа прийшов з Бенфіки саме на його місце.

Усім "футболістам-біженцям" з чемпіонату України потрібно знайти нові тимчасові клуби до 7 квітня – саме такий дедлайн встановила ФІФА.

Росія напала на Україну: Суркіси поставили крапку в скандалі, Луческу не піде з Динамо, зірки дбають про дітей (LIVE)