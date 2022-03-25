"Я підтримую з ними зв'язок щодня, бо вони перебувають за 300 метрів від мене, від будинку, де я живу. Я розмовляв із ними напередодні, ми посміялися разом. Спочатку вони не сміялися, для них це було шоком. Я сказав їм: "Прокиньтеся, це Румунія, ви не там, де ви думаєте". Вони не розуміли, що і як.

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З того, що я читав, бо не чув цих слів особисто, є фраза, в якій власник Стяуа каже, що Мірча Луческу дав би свою згоду від імені гравців. Не знаю, чи це правда, особисто не чув. Але це було передано буквально. Ні, наразі варіанту з Румунією для них не існує. Їх пропонують в інші місця, але зараз є рекомендації не робити цього, від декого... Є такі рекомендації. Тому що це ще питання інтерпретації.

Вони змогли перетнути кордон із Румунією, бо мають понад три дитини. Офіційно з ними можна підписати контракти, але не думаю, що це станеться. Вони хочуть тренуватись. Тим більше як професіонал ти не можеш два місяці нічого не робити. Це нормально", – цитує Раца Gazeta Sporturilor.

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