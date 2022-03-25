"Я поддерживаю с ними связь каждый день, потому что они находятся в 300 метрах от меня, от дома, где я живу. Я разговаривал с ними накануне, мы посмеялись вместе. Сначала они не смеялись, для них это было шоком. Я сказал им: "Проснитесь, это Румыния, вы не там, где вы думаете". Они не понимали, что и как.

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Из того, что я читал, потому что не слышал эти слова лично, есть фраза, в которой владелец Стяуа говорит, что Мирча Луческу дал бы свое согласие от имени игроков. Не знаю, правда ли это, лично не слышал. Но это было передано буквально. Нет, на данный момент варианта в Румынии для них не существует. Их предлагают в другие места, но сейчас есть рекомендации не делать этого, от некоторых... Есть такие рекомендации. Потому что это все еще вопрос интерпретации.

Они смогли пересечь границу с Румынией, потому что у них больше трех детей. Официально с ними можно подписать контракты, но не думаю, что это произойдет. Они хотят тренироваться. Тем более, как профессионал ты не можешь два месяца ничего не делать. Это нормально", – цитирует Раца Gazeta Sporturilor.

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