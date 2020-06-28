Тайсон снова оставил неоднозначные сообщения в соцсетях – пресса предполагает продолжение войны с агентом Тете

Вингер Шахтера Тайсон не оставил без ответа провокационные заявления Пабло Буэно, представляющего интересы другого игрока "горняков" – Тете.

Ранее Буэно сказал, что Тайсон "только и умеет, что бегать". Многолетний лидер Шахтера такого не простил, использовав свой любимый метод – публикации в Instagram.

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"Просто продолжаем бежать! Мой 16-й титул в Украине. И одна деталь: я всегда играю!" – написал экс-капитан дончан. Пресса предполагает, что эти слова были адресованы именно агенту Тете. Мол, 20-летнему бразильцу еще очень далеко до статуса своего более опытного соотечественника, поэтому им с Буэно лучше молчать.

Добавим, что ранее Тайсон через Instagram намекал на свой уход из Шахтера ради возвращения в родной Интернасьонал.

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