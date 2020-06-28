Шахтар отримав кубок і медалі УПЛ: перше чемпіонство Коноплянки, привітання Фонсеки та Луческу – найкращі миттєвості

По завершенні поєдинку проти Зорі гравці та тренерський штаб "гірників" отримали медалі і кубок за перемогу в чемпіонаті України 2019/20.

Шахтар достроково став чемпіоном України сезону 2019/20. У 28-му турі підопічні Луїша Каштру не змогли вразити ворота Зорі, обмежившись лише одним набраним балом, але навряд чи це суттєво зіпсувало настрій "гірникам". Одразу по завершенні поєдинку Шахтар отримав чемпіонський кубок та золоті медалі УПЛ. Нагадаємо, донеччани стали найсильнішою командою України вчетверте поспіль, а загалом це вже 13 чемпіонство Шахтаря. Рекордсменом залишається Динамо, в якого 15 титулів.

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Працівники клубу сформували чемпіонський коридор для команди. Президент УАФ Андрій Павелко та виконавчий директор УПЛ Євген Дикий вручили гравцям та тренерам медалі, а капітан "гірників" Андрій Пятов отримав кубок чемпіонів УПЛ. Цікаво, що очільники українського футболу були єдиними, хто мав захисну маску та рукавички – інші не поспішали дотримуватися правил карантину.

Святкування чемпіонського титулу стало особливим. Вперше в історії українського футболу нагороди вручили при порожніх трибунах стадіону, але ефект присутності вболівальників відчувався завдяки Zoom. Кілька тисяч прихильників "гірників" віртуально були поруч із командою під час отримання чемпіонських медалей та Кубка. Долучилися до привітань і колишні гравці та тренери Шахтаря – Мірча Луческу, Паулу Фонсека, Вілліан, Томаш Хюбшман, Дуглас Коста й інші екс-"гірники" привітали команду у спеціальному відеозверненні.

Зауважимо, що для Євгена Коноплянки це чемпіонство стало першим в кар'єрі. До цього найвищим досягненням вінгера в Україні було друге місце у складі Дніпра в сезоні 2013/14. Луїш Каштру, який очолив Шахтар влітку минулого року, теж, відповідно, вперше став чемпіоном України.

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Фото: ФК Шахтар