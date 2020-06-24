"Только и умеет, что бегать": агент Тете жестко ответил на слова Тайсона про своего клиента

Пабло Буэно – агент вингера Шахтера Тете, резко отреагировал на слова Тайсона о своем одноклубнике.

"У Тете есть замечательные качества, он парень, который еще многому научится в жизни, но я не могу утверждать, что он будет новым Дугласом Костой, потому что Дуглас Коста был совсем другим. Я играл с ним и видел, как Дуглас делал вещи, в которые я не мог поверить, но он это делал.

Додо не интересует ПСЖ и Баварию – категоричные заявления СМИ бьют по амбициям защитника Шахтера

Когда я узнал о ситуации Тете с Гремио, то могу сказать, что боссы клуба все делали правильно. Если было бы иначе, то каждый приходил бы и заявлял, что хочет играть. Но это не так должно быть. Агент не может прийти, постучать в дверь и сказать: "Мой игрок готов, он должен играть".

Через некоторое время может дойти до того, что агент предложит президенту клуба деньги, то поделится с тренером, чтобы молодой футболист играл. Такого не должно быть", – поделился Тайсон в комментарии zonamista.

Агент Тете не замедлил с ответом: "Слова Тайсона меня не удивляют. Это обычная зависть. Здесь, в Украине, все только и говорят, что о Тете. Это беспокоит его. Когда он уйдет из футбола, то сможет работать на ипподроме, поскольку он только и умеет, что бегать", – приводит слова Буэно zonamista.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?