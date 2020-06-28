toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЛУНІН

Тайсон вкотре залишив неоднозначні повідомлення в соцмережах – преса припускає продовження війни з агентом Тете

28 червня 23:54 - Читать на русском
Тайсон вкотре залишив неоднозначні повідомлення в соцмережах – преса припускає продовження війни з агентом Тете
Тайсон / Сайт Шахтаря

Вінгер Шахтера Тайсон не залишив без відповіді провокаційні заяви Пабло Буено, який представляє інтереси іншого гравця "гірників" – Тете.

Раніше Буено сказав, що Тайсон "тільки і вміє, що бігати". Багаторічний лідер Шахтаря такого не пробачив, використавши свій улюблений метод – публікації в Instagram.

Тренер Інтернасьйоналя прагне підписати Тайсона та вже розмовляв з лідером Шахтаря щодо трансферу

"Просто продовжуємо бігти! Мій 16-й титул в Україні. І одна деталь: я завжди граю!" – написав екс-капітан донеччан. Преса припускає, що ці слова були адресовані саме агенту Тете. Мовляв, 20-річному бразильцю ще дуже далеко до статусу свого більш досвідченого співвітчизника, тому їм з Буено краще мовчати.

Додамо, що раніше Тайсон через Instagram натякав на свій відхід з Шахтаря заради повернення в рідний Інтернасьйонал.

Шахтар отримав кубок і медалі УПЛ: перше чемпіонство Коноплянки, привітання Фонсеки та Луческу – найкращі миттєвості

blog_ava
Фанати Дебрецена ледь не побили футболістів прямо на полі – українець не допоміг уникнути вильоту вперше за 27 років
28 червня
5806
Теги
Шахтар Шахтар Тайсон Тете
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
36
хв
Минай
18:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук