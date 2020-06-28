Тайсон вкотре залишив неоднозначні повідомлення в соцмережах – преса припускає продовження війни з агентом Тете

Вінгер Шахтера Тайсон не залишив без відповіді провокаційні заяви Пабло Буено, який представляє інтереси іншого гравця "гірників" – Тете.

Раніше Буено сказав, що Тайсон "тільки і вміє, що бігати". Багаторічний лідер Шахтаря такого не пробачив, використавши свій улюблений метод – публікації в Instagram.

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"Просто продовжуємо бігти! Мій 16-й титул в Україні. І одна деталь: я завжди граю!" – написав екс-капітан донеччан. Преса припускає, що ці слова були адресовані саме агенту Тете. Мовляв, 20-річному бразильцю ще дуже далеко до статусу свого більш досвідченого співвітчизника, тому їм з Буено краще мовчати.

Додамо, що раніше Тайсон через Instagram натякав на свій відхід з Шахтаря заради повернення в рідний Інтернасьйонал.

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