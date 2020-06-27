Тренер Интернасьоналя стремится подписать Тайсона и уже разговаривал с лидером Шахтера по поводу трансфера

Бразильский Интернасьональ надеется переманить Тайсона, который тоже не скрывает своего желания вернуться в Бразилию.

Напомним, Тайсон неоднократно заявлял о желании вернуться в ряды Интернасьоналя. Именно оттуда бразилец в 2010 году перебрался в Металлист, а впоследствии стал игроком Шахтера. Наставник бразильского клуба Эдуардо Куде не скрывает своего желания поработать с лидером "горняков".

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"Да, мы разговаривали с ним о переходе и хотели бы видеть Тайсона в Интернасьонале в 2021 году. Не знаю, буду ли я в то время в клубе, но мы бы хотели подписать его. Это отличный футболист, который оставил свой след в нашем клубе. Надеюсь, нам еще удастся пересечься", – цитирует Куде Globo Esporte.

Контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до 30 июня 2021 года (такую ​​информацию указывает Transfermarkt). В текущем сезоне 32-летний бразилец сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и 8 раз ассистировал партнерам.

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