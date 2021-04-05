Последние месяцы контракта с Шахтером превратились для вингера Тайсона на каторгу.

Бразилец продолжает давать однозначные сигналы в своих соцсетях. "Я не могу дождаться, чтобы этот шторм прошел, и в моем сердце наступил мир", – написал Тайсон в Twitter.

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Именитый легионер Шахтера был унизительно переведен в дубль и даже успел сыграть один матч, в котором отметился голом. Пока нет никаких новостей о "прощении" от Луиша Каштру, поэтому статус 33-летнего вингера вряд ли изменится. Терпеть осталось до 30 июня, когда бразилец станет свободным агентом.

Напомним, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В текущем сезоне игрок провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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