"Сейчас тренер работает в команде, хотя будущее действительно туманно. Представьте себе – вокруг него постоянно говорят об увольнении. Это не добавляет тебе уверенности, а чемпионат нужно доиграть. И еще есть шансы побороться за чемпионство. Если бы их не было, то можно было бы говорить, что с Каштру надо прощаться.

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Я уверен, что клуб этими слухами пытается поддержать тренера – давай, дорабатывай, еще должна быть мотивация. Хотя мое личное мнение – Каштру не останется в Шахтере. Может произойти что-то странное, но даже если Шахтеру чудом удастся выиграть чемпионат, то Каштру не останется.

Очень много проблем внутри команды. С Тайсоном – все знают, что он специфический футболист. Но он очень хороший человек, и с ним можно было найти общий язык, чтобы он доиграл чемпионат. Он адекватный и живой человек, хотя иногда слишком эмоционален. Это не добавляет уверенности другим ветеранам. Конфликт между молодыми и старшими в Шахтере на самом деле присутствует. И это главная проблема тренера. То, что происходит – это проблема тренера, а не футболистов. Если тренер не является авторитетом в раздевалке, то это огромная проблема для него", – резюмировал Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

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