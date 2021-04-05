Останні місяці контракту з Шахтарем перетворилися для вінгера Тайсона на каторгу.

Бразилець продовжує давати однозначні сигнали у своїх соцмережах. "Я не можу дочекатися, щоб цей шторм минув, і в моєму серці настав мир", – написав Тайсон у Twitter.

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Іменитий легіонер Шахтаря був принизливо переведений в дубль і навіть встиг зіграти один матч, в якому відзначився голом. Наразі немає жодних новин про "прощення" від Луїша Каштру, тому статус 33-річного вінгера навряд зміниться. Терпіти залишилося до 30 червня, коли бразилець стане вільним агентом.

Нагадаємо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У поточному сезоні гравець провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.

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