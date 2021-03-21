"Переведен ли я в дубль, потому что Шахтер таким образом хочет заставить меня продлить контракт? Возможно. Не знаю, из-за этого или нет.

Тайсон заплатит солидный штраф за свой бойкот

Я поспорил с тренером, вот что произошло. Я обсуждаю некоторые вещи, которые считаю неправильными.

Мой менеджер здесь, со мной. Он видит эту ситуацию и вообще все, что происходит. Я отдал все в его руки. Мое дело – тренироваться и смотреть, чем эта ситуация закончится. Запланирована ли у меня встреча с представителями Интернасьонала в ближайшие дни? Не знаю", – сказал Тайсон в комментарии изданию GZH.

Напомним, накануне Шахтер перевел строптивого бразильца в дубль – по словам директора по футболу "горняков" Дарио Срны Тайсон отказался разминаться и выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы с Ромой. Кроме того, футболист выплатит большой штраф за свое поведение.

К слову, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В текущем сезоне провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, и пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.

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