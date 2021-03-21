"Чи переведений я в дубль, тому що Шахтар таким чином хоче змусити мене продовжити контракт? Можливо. Не знаю, через це чи ні.

Тайсон заплатить солідний штраф за свій бойкот

Я посперечався з тренером, ось що сталося. Я обговорюю деякі речі, які вважаю неправильними.

Мій менеджер тут, зі мною. Він бачить цю ситуацію і взагалі все, що відбувається. Я віддав все в його руки. Моя справа – тренуватися і дивитися, чим ця ситуація закінчиться. Чи запланована у мене зустріч з представниками Інтернасьйонала у найближчі дні? Не знаю", – сказав Тайсон у коментарі виданню GZH.

Нагадаємо, напередодні Шахтар перевів норовливого бразильця у дубль – за словами директора з футболу "гірників" Даріо Срни Тайсон відмовився розминатися і виходити на заміну у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою. Окрім того, футболіст виплатить чималий штраф за свою поведінку.

До слова, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У поточному сезоні провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, і преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал.

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