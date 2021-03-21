Похоже, для скандальной звезды Шахтера время, проведенное в Украине, подходит к концу.

Как известно, полузащитник Шахтера Тайсон накануне был переведен в дубль. Решение клуба аргументировал директор по футболу "горняков" Дарио Срна, обвинив бразильца в нежелании разминаться и выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с Ромой.

Тайсон отреагировал на перевод в дубль Шахтера

По сообщению Telegram-канала "Бомбардир", кроме отлучения игрока от первой команды последний получил штраф в более чем половину месячной зарплаты. Выступать за дубль Шахтера у Тайсона особого желания тоже нет, поэтому вряд ли мы увидим его в игре в Украине.

Напомним, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В текущем сезоне провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, и пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.

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