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Тайсон – о скандале в матче с Динамо: Мои слезы были от возмущения – в футболе должно быть больше уважения

08:26 225 Читати українською
Тайсон – о скандале в матче с Динамо: Мои слезы были от возмущения – в футболе должно быть больше уважения
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон прокомментировал скандальные события в матче против Динамо в 14-м туре УПЛ.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет, все, что делаю, для нас, для любви" (это цитата из трека Jesus Chorou исполнителя Racionais Mc's – прим.).

Шахтер – Динамо: арбитр остановил матч из-за расистских выкриков фанатов, которые довели Тайсона до слез

Я никогда не замолчу перед лицом такого бесчеловечного и жалкого акта. Мои слезы были от возмущения, неприятие и беспомощности, что я не могу ничего сделать в данный момент. Но мы рано учимся быть сильными и готовы драться. Бороться за наши права и равенство.

Моя роль – биться, бить в грудь, идти с поднятой головой и всегда продолжать бороться. В расистском обществе недостаточно не являться расистом, мы должны быть антирасистамы. В футболе должно быть больше уважения в мире должно быть больше уважения.

Спасибо за все сообщения поддержки. Мы продолжаем бороться. Нет расизму", – написал Тайсон в инстаграме.

Напомним, во втором тайме вчерашнего матча Шахтер – Динамо арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

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“ Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor... “ Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento ! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade ! O meu papel é lutar , bater no peito , erguer a cabeça e seguir lutando sempre ! Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista ! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito ! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio ! Seguimos a luta ... Net rasizmu

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

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