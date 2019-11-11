Тайсон – о скандале в матче с Динамо: Мои слезы были от возмущения – в футболе должно быть больше уважения

Полузащитник Шахтера Тайсон прокомментировал скандальные события в матче против Динамо в 14-м туре УПЛ.

"Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет, все, что делаю, для нас, для любви" (это цитата из трека Jesus Chorou исполнителя Racionais Mc's – прим.).

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Я никогда не замолчу перед лицом такого бесчеловечного и жалкого акта. Мои слезы были от возмущения, неприятие и беспомощности, что я не могу ничего сделать в данный момент. Но мы рано учимся быть сильными и готовы драться. Бороться за наши права и равенство.

Моя роль – биться, бить в грудь, идти с поднятой головой и всегда продолжать бороться. В расистском обществе недостаточно не являться расистом, мы должны быть антирасистамы. В футболе должно быть больше уважения в мире должно быть больше уважения.

Спасибо за все сообщения поддержки. Мы продолжаем бороться. Нет расизму", – написал Тайсон в инстаграме.

Напомним, во втором тайме вчерашнего матча Шахтер – Динамо арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

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