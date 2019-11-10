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Шахтер – Динамо: арбитр остановил матч из-за расистских выкриков фанатов, которые довели Тайсона до слез

18:57 608 Читати українською
Шахтер – Динамо: арбитр остановил матч из-за расистских выкриков фанатов, которые довели Тайсона до слез
Тайсон / Фото ФК Шахтер

Центральный матч 14 тура УПЛ между Шахтером и Динамо отметился крайне неприятным эпизодом с участием хавбека "горняков" Тайсона и фанатов гостей.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

Арбитр матча Николай Балакин был вынужден остановить матч на 70-й минуте. Болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом.

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Команды ушли в подтрибунное помещение, а камера "поймала" слезы на лице капитана Шахтера. Игра остановилась примерно на 5-7 минут, в течение которых диктор напомнил фанатам о правилах поведения на стадионе и возможном наказании за их нарушение. В конце концов, команды таки вернулись на поле, но уже без Тайсона – бразилец получил прямую красную карточку за свой грубый ответ на выходки болельщиков соперника.

К слову, в предыдущем матче между Шахтером и Динамо тоже не обошлось без удалений. Противостояние 1/8 Кубка Украины не доиграли Тарас Степаненко и Владимир Шепелев, но причиной их наказания были сугубо игровые нарушения.

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blog_ava
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17:45
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