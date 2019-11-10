Шахтер – Динамо: Мораес получил тяжелую травму, Кривцов наказывает Жерсона в матче УПЛ

Шахтер принимает Динамо в центральной битве 14-го тура чемпионата Украины. Счет и обзор матча УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Это уже 4-й бой главных соперников за сезон. Динамо выиграло матч за Суперкубок и прошло в четвертьфинал Кубка Украины. Шахтер переиграл команду тогда еще Хацкевича в первом круге УПЛ на выезде, а в чемпионате при новом тренере пока никому не проигрывал. Киевляне до отчетной встречи отставали от подопечных Каштру на 10 очков и не имели другого выхода, как побеждать. У команды Михайличенко была 12-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, а у "горняков" – безумные 42 поединка без поражений в чемпионате Украины, из которых 4 сыграны против динамовцев.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Михайличенко удивил атакующим составом. Лишь 1 Шепелев в опорной зоне, а Шапаренко и Цыганков в центре полузащиты – это очень агрессивно. И Жерсон в нападении вместо Беседина – неожиданный ход. Много столкновений на стартовых минутах. Достается Вербичу и Тайсону. Жерсон запорол атаку, а в ответ "горняки" выводили Тайсона за спины защитникам в направлении Бущана. Попову ценой желтой карточки пришлось останавливать капитана хозяев. Тете со штрафного пробил выше – первый удар в матче на 10-й минуте вышел так себе. Додо роскошным пасом в разрез находил Мораеса за спиной центрбеков, но Шабанов рискованным подкатом выбил мяч из-под ног бывшего партнера – еще немного и мог быть автогол.

Артем вынужден останавливать недозволенным приемом проход Тете в свободную зону справа. За первые 15 минут оба центральные защитники успели заработать желтую карточку. Матвиенко с лета пробил прямо в руки голкиперу. Первый же острый момент в матче создали динамовцы. Шапаренко отобрал на чужой половине и мягко покатил на Жерсона. Родригес выиграл борьбу у Исмаили, но пробил далеко от ворот с нескольких метров. На 19-й Шахтер наказал за это. Тете отлично подал угловой, а Кривцов выиграл верховую борьбу у Шабанова – Бущан был без шансов спасти.

Попов в борьбе наступил на ногу Мораесу, который наскочил на Дениса сзади. Жуниор с криком рухнул на газон, длительная пауза в игре. Буда замена. Экс-динамовца вынесли на носилках, и это может быть очень серьезно. Дентиньо вышел на 31-й.