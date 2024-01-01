Несколько дней назад Бензема покинул Саудовскую Аравию и удалил свой аккаунт в Instagram. В местных СМИ начались появляться опасения по поводу "демарша" Карима, но слухи не оправдались. По словам одного из менеджеров Аль-Иттихада, Бензема получил от клуба разрешение съездить на три дня в Мадрид в связи с личными обстоятельствами. Об этом информирует Gazzetta dello Sport, ссылаясь на арабскую прессу.

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Таким образом, Бензема пропустил три последние тренировки своей команды с разрешения боссов Аль-Иттихада. "Бензема отправился в Мадрид по личным обстоятельствам, он попросил трехдневный отпуск. Карим – профессионал и привязан к команде", – сказал менеджер клуба на условиях анонимности.

Бензема забил за "желто-чёрных" 12 голов в 20 матчах, но не избежал критики от болельщиков после поражения от Аль-Насра Криштиану Роналду со счётом 2:5.

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