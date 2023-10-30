Володар "Золотого м'яча" неприховано симпатизує ХАМАС та антиізраїльським протестам. Це далеко не перший його виклик західному суспільству.

Карім Бензема – один із найуспішніших французьких гравців. Мало хто з футболістів може похизуватися таким списком виграних трофеїв, як франко-алжирець. Наполеглива праця та терпіння допомогли йому здобути одну з найбільших нагород у футболі – "Золотий м'яч".

Якщо подивитися на історію француза, він міг стати гарним прикладом для молоді, які шукають собі кумира серед футболістів: виріс у багатодітній сім’ї емігрантів, у бідному кримінальному районі Ліона, зумів виповзти зі злиднів і стати справжньою зіркою.

Втім, у Франції Бензема не люблять – і все через його здатність притягував неприємності. Послужний список скандалів Каріма настільки великий, як і його поличка з трофеями.

Заборонена любов

Вперше Карім Бензема потрапив в гучний скандал разом з партнером по збірній Франції Франком Рібері. Історія, яку розкрили ЗМІ напередодні чемпіонату світу 2010 року, стала однією з найгучніших у Франції й обговорювалась у всіх куточках країни.

"У нас був секс, за який відмовився платити". Кримінальні випадки, коли футболістам "зносило башту" на інтимному фронті

Юна паризька повія Захія Дехар розповіла про свої сексуальні пригоди з Бензема та Рібері. Карім і дівчина познайомилися у 2008 році в нічному клубі. На той час нападнику Реала був 21 рік. Пара провела ніч в готелі, а на ранок Бензема залишив Дехар 500 євро за її послуги. Проституція у Франції не заборонена, але річ у тім, що дівчині було лише 16 років, а секс із неповнолітніми карається ув’язненням на три роки.

Карім намагався довести в суді, що не знав про вік Дехар, та й сама дівчина підтвердила, що ніколи не розповідала футболісту, скільки років їй насправді. Судовий процес затягнувся на чотири роки, але врешті-решт адвокатам вдалося очистити ім’я Бензема. Перед публікою вперше з’явилася темна сторона франко-алжирця.

Варто зауважити, що у Захії Дехар життя після скандалу змінилося на краще. Вона підписала контракт з відомим модельєром Карлом Лагерфельдом, випустила колекцію спідньої білизни, знімається в кіно, а в інстаграмі тішить шанувальників відвертими фото .

Темний попутник, шантаж

"Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти". Знайома приказка? Для Каріма друзі багато значать в житті, особливі ті, з якими він ріс і ділив кусок хліба. Брон – кримінальний район і багато молодих людей там закінчують погано. Мама Бензема, коли той потрапив до академії Ліона, просила керівництво клубу поселити її сина в гуртожитку, аби він тільки не повертався на район, аби він тільки не став черговим бандюганом. Молитви були почуті.

Карім будував кар'єру, втім, він ніколи не забував, звідки родом і хто був поряд з ним, коли світ не знав його імені. А поряд був найкращий друг Карім Зенаті. У французької поліції на ще одного Каріма – велике досьє. Його кілька разів заарештовували за різними обвинуваченнями: від домагань і сексуальних злочинів до торгівлі наркотиками.

У 2009 році Зенаті був затриманий поліцією за перевезення 200 кілограмів наркотиків. Бензема не пропустив жодного слухання, намагався тиснути на суддю, щоб не дати другу сісти за ґрати. Вірність – це те чого навчила Каріма вулиця. Врятувати друга не вдалося, але коли Зенаті покинув в'язницю, його чекала лише одна людина, і неважко здогадатися, хто.

Друзі – біда Каріма. Вони заради нього готові на все і тим самим втягують його в неприємності. Під час чемпіонату світу в Бразилії у 2014-му клан Бензема погрожував журналістам, деяких залякували за критичні статі на адресу нападника. У 2018-му Зенаті й Ко викрали агента Лео Д'Соузу. Той невдало зустрівся в барі з друзями Каріма, а ті згадали, що чоловік має заборгованість перед Бензема в 50 тисяч євро. І франко-алжирець вкотре відправився з адвокатом до суддів пояснювати, що він у цій історії – лише жертва. Апогеєм порочної дружби стала справа з шантажем Матьє Вальбуена.

У 2015 році півзахисник збірної Франції, перебуваючи в Клерфонтен разом із партнерами, отримує кілька телефонних дзвінків від невідомих. Вальбуена запевняють, що є інтимні відео з повією і вимагають від нього грошей, щоб поховати цю справу. Матьє, не довго думаючи, повідомляє в поліцію.

І тут на сцені з'являється Бензема, який радить своєму партнеру по збірній заплатити Занеті, а той зробить так, що відео зникне назавжди. Шантажистами виявилися люди з оточення Бензема, а самого Каріма взяли під варту, звинувативши в посібництві. Розгляд справи зайняв довгих сім років, а в підсумку нападника визнали винним і засудили до одного року умовно.

Умовний термін і штраф у 150 тисяч євро – дрібниці. На футбольному полі Карім втратив значно більше. Дідьє Дешам, втомлений брудними розбірками, відсторонив Бензема від збірної на тривалий термін. Нападник втратив шанс стати чемпіоном світу, хоча абсолютно повністю заслуговував поїхати на Мундіаль.

Віра Бензема – теж проблема

Карім виріс у релігійній мусульманській сім'ї. Він ніколи не приховував свого ставлення до віри, і яку роль вона відіграє в його житті. Коли переїхав до Саудівської Аравії в Аль-Іттіхад, то сказав, що жити в мусульманській країни давно мріяв і це піде на користь його родині.

Релігійність – одна з причин, чому у Франції до Бензема упереджене ставлення. Нападник не засуджував напади терористів на школи та вбивства викладачів, відмовлявся співати гімн, оскільки вважає, що там є заклик до насильства. А новою хвилею критики Бензема став його твіт на підтримку Палестини.

"Усі наші молитви за мешканців Гази, які знову стали жертвами цих несправедливих бомбардувань, які не щадять ні жінок, ні дітей", – написав франко-алжирець.

Карім не закликав до миру, він просто став на бік Палестини. Це викликало шквал критики у Франції, а деякі консервативні політики наполягали на тому, щоб відібрати у Бензема і "Золотий м'яч", і французьке громадянство.

"І саме в цьому я знаходжу послання Бензема надзвичайно політичним. Його слова означають: "Мені начхати на цінності Республіки та Франції. Я вибрав бік, тож мирні люди на моєму боці важливіші, ніж мирні люди на іншому боці", – заявив відомий журналіст Даніеле Ріоло.

Депутат Європейського парламенту Надін Морано висловилася ще жорстокіше: "Просто написавши це, він став агентом пропаганди ХАМАС, тому що ХАМАС дотримується стратегії не лише фізичного знищення Ізраїлю, а й знищення Ізраїлю через міжнародну громадську думку".

Теорію про те, що Бензема має зв'язки з терористичними організаціями, розвинув і міністр внутрішніх справ Франції Жаральд Дарманен. Він натякнув, що Карім спілкується з "Братами-мусульманами". Пізніше у міністерстві внутрішніх справ Франції пояснили ці слова.

"Протягом кількох років ми спостерігали повільне зрушення поглядів Бензема у бік жорсткого, суворого ісламу, характерного для ідеології "Братства", яка полягає у поширенні ісламських норм у різних сферах суспільства, особливо у спорті", – заявили у міністерстві.

Серед ознак, що свідчать про радикалізацію поглядів футболіста, називаються такі:

– прозелітизм у соцмережах;

– фотографія з імамом міста Мо, у якого проводили обшуки у зв'язку з вбивством вчителя Самюеля Паті у 2020 році;

– підтримка публікації бійця ММА Хабіба Нурмагомедова, яка "закликає до ненависті після випуску карикатур на пророка Мухаммеда у французькій пресі".

У міністерстві зазначили, що перелічені факти не можуть спричинити судовий розгляд, але "є неоднозначним сигналом від спортсмена, який користується великою аудиторією".

Звичайно, адвокат Бензема погрожував усім, хто напав на його клієнта, судовими процесами, але навряд чи вони будуть. Якби Карім продовжив виступати в Європі, то напевно вже був би відсторонений від матчів, а в Саудівській Аравії йому нічого не загрожує. Імідж Бензема вже й так давно зіпсований.

І це не весь список "гріхів" Каріма. За бажання можна пригадати постійні штрафи за перевищення швидкості, їзду без прав, зради своїм подружкам, скандал із Дешамом, якого Бензема звинувачував у расизмі, дружбу з сумнівними реперами, заради яких нападник втікав перед матчами у Францію, непорозуміння з партнерами по збірній під час ЧС-2022. На полі Карім відданий своїй команді і готовий жертвувати собою задля перемог, поза ним – лиходій з посмішкою диявола.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?