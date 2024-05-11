Аль-Иттифак разгромил Аль-Иттихад (5:0) в 31 туре саудовской Премьер-лиги. Результат и обзор игры - в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 31 тур

Аль-Иттихад – Аль-Иттифак – 0:5

Голы: Фофана, 5, Дембеле, 31 (пен), Токо-Экамби, 35, 39, 55

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Приихд Аль-Иттифака в гости к Аль-Иттахаду превратился в кошмар для хозяев. Команда Стивена Джеррарда не заметила своего соперника и нанесла самое болезненное поражение с декабря 2023 года.

За Аль-Иттифак отличились Секо Фофана, Мусса Дембеле, а Карл Токо-Экамби оформил хет-трик. Все трое известны своими выступлениями в чемпионате Франции. Для команды Джеррарда победа в пять мячей стала самой крупной в текущем сезоне.

Аль-Иттихад, который возглавляет Марсело Гальярдо, сейчас находится на пятом месте с 50 баллами. Аль-Иттифак расположился на шестой строчке с 44 очками.

Стоит заметить, что из-за травмы Карим Бензема участия в игре не принимал.