Кілька днів тому Бензема покинув Саудівську Аравію і видалив свій акаунт в Instagram. У місцевих ЗМІ почали з'являтися побоювання стосовно "демаршу" Каріма, але чутки не виправдалися. За словами одного з менеджерів Аль-Іттіхада, Бензема отримав від клубу дозвіл з'їздити на три дні в Мадрид у зв'язку з особистими обставинами. Про це інформує Gazzetta dello Sport, посилаючись на арабську пресу.

Бензема самовільно виїхав із Саудівської Аравії – він пропустив тренування Аль-Іттіхада

Таким чином, Бензема пропустив три останні тренування своєї команди з дозволу босів Аль-Іттіхада. "Бензема вирушив до Мадрида за особистих обставин, він попросив триденну відпустку. Карім – професіонал і прив'язаний до команди", – сказав менеджер клубу на умовах анонімності.

Бензема забив за "жовто-чорних" 12 голів у 20 матчах, але не уникнув критики від уболівальників після поразки від Аль-Насра Кріштіану Роналду з рахунком 2:5.

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