Бензема выехал из Джидды (города, где расположен клуб Аль-Иттихад) по личным причинам, сообщает издание Arriyadiyah.

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Игрок покинул расположение команды и пропустил тренировку, хотя уже сегодня Аль-Иттихад встретится с Аль-Таи. Это произошло на фоне критики, которая в последнее время льется на француза из-за его посредственных выступлений.

Отметим, что Карим провел 20 матчей в текущем сезоне за аравийский клуб, в которых отметился 12 голами и 5 ассистами.

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