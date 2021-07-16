"Он никуда не уходит", отрапортовал официальный сайт клуба.

Роббен повторно завершил карьеру игрока

Тадич поставил подпись под новым соглашением с амстердамцами. Контракт будет действовать до лета 2024 года. Предыдущее соглашение Тадича с Аяксом была рассчитано до середины 2023-го. Обновление сотрудничества фактически делает невозможным уход серба в текущее трансферное окно. Им активно интересовался Милан, хотевший обновить атаку ветераном и звездой Евро-2020 Шиком.

К слову, в сезоне 2020/21 Душан Тадич провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 26 результативных передач.

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