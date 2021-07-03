Милан надеется усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов.

Приоритетом "россонери" стало атакующее звено. В частности речь идет о хавбеке Аякса Душане Тадиче и форварде Байера Патрике Шике.

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Серб не прочь попробовать свои силы и чемпионате Италии, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио. В прошлом сезоне Тадич провел 34 матча, отличился 14 голами и 17 ассистами. Проблемой может стать цена Аякса на 32-летнего хавбека.

Об интересе к Шику сообщает Tuttomercatoweb. Чех стал настоящим открытием Евро-2020, на котором уже отметился 4 голами. В этом случае Милану точно следует готовиться к немалым затратам, поскольку Байер оценивает нападающего в 40 млн евро.

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