"Він нікуди не йде", відрапортував офіційний сайт клубу.

Роббен повторно завершив кар'єру гравця

Тадіч поставив підпис під новою угодою із амстердамцями. Контракт діятиме до літа 2024 року. Попередня угода Тадіча з Аяксом була розрахована до середини 2023-го. Оновлення співпраці фактично унеможливило перехід серба в поточне трансферне вікно. Ним активно цікавився Мілан, який хотів оновити атаку ветераном і зіркою Євро-2020 Шиком.

До слова, в сезоні 2020/21 Душан Тадіч провів 51 матч у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі та віддав 26 результативних передач.

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