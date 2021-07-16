Тадіч продовжив контракт із Аяксом – ним марив Мілан
Атакувальний півзахисник Душан Тадіч вирішив продовжити виступи за амстердамський Аякс.
"Він нікуди не йде", відрапортував офіційний сайт клубу.
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Тадіч поставив підпис під новою угодою із амстердамцями. Контракт діятиме до літа 2024 року. Попередня угода Тадіча з Аяксом була розрахована до середини 2023-го. Оновлення співпраці фактично унеможливило перехід серба в поточне трансферне вікно. Ним активно цікавився Мілан, який хотів оновити атаку ветераном і зіркою Євро-2020 Шиком.
До слова, в сезоні 2020/21 Душан Тадіч провів 51 матч у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі та віддав 26 результативних передач.
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