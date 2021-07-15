Легендарный голландец в Twitter объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь в 37 лет.

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Роббен уже пытался прощаться с футболом 2 года назад. Вингер отдохнул год, после чего подписал контракт с родным Гронингеном. Травма испортила сказочное возвращение – ветеран провел всего 7 матчей, в которых отметился 2 ассистами.

Напомним, Роббен выступал за Гронинген, ПСВ, Челси, Реал и Баварию. Вместе со сборной Нидерландов завоевывал бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира.

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