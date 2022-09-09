Полноценный еврокубковый сезон начался во вторник. Этот день подарил Украине очень приятную сенсацию. Шахтер на выезде неожиданно разобрался из РБ Лейпциг. Да, у немцев огромные проблемы. Однако на фоне ситуации, в которой оказался весь украинский футбол, только этим объяснять успех дончан было бы по меньшей мере несправедливо. К сожалению, два других наших представителя в Европе поддержать почин "горняков" не смогли. Динамо было очень близко к ничьей в Стамбуле, но все же позволило Фенербахче забить победный мяч в компенсированное время. СК Днепр-1 также проиграл – номинально домашний матч против потенциально самого сильного соперника своей группы Лиги конференций, АЗ Алкмаар.

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Следовательно, достижение украинских клубов за прошлую неделю составило всего два балла – за победу Шахтера. В таблице коэффициентов это плюс 0,4. Абсурдно надеяться, что команда Игора Йовичевича и дальше продолжит делать такие подарки. А вот от Динамо из СК Днепр-1 не без основания ждем большего. Просто не будет, признаем. Однако даже в нынешних реалиях эти команды способны давать больше в Лигах Европы и конференций соответственно. Тем более что дальше соперники будут не столь сильными. Как минимум обойти оккупантов из соседней страны еще до зимы – дело чести и вполне достижимая цель. Осталось меньше чем 0,2 очка. Посягнуть на позиции Швейцарии, Чехии и Норвегии тоже реально, но у них преимущество. Их баллы делятся на 4, а не на 5, как у нас.

Поэтому больше внимания нужно уделять тем, кто позади. Хорватия также на этой неделе разжилась очками благодаря сенсации. Динамо Загреб обыграло Челси в группе Лиги чемпионов и принесло в таблицу коэффициентов 0,5 очка, что позволило обойти Грецию и минимально сократить расстояние до Украины. Однако самым серьезным преследователем выглядит Турция. Ее представители пополнили копилку на целый балл. То есть расстояние до нас сократилось на 0,6. Если такой темп сохранится (к счастью это маловероятно), то до конца группового этапа от нашего преимущества не останется совсем ничего.

Позитив состоит в том, что удалось немного оторваться от Дании. У нее тоже в борьбе три клуба, но они синхронно проиграли. Следовательно, никаких баллов в таблицу коэффициентов не добавили. В конце концов нужно рассчитывать не на осечки конкурентов, а на плоды собственного труда. Следующая неделя на бумаге внушает оптимизм. Победой в Лейпциге Шахтер поднял планку ожиданий. Теперь хочется хотя бы ничьей против Селтика. Тем более играть придется не в адском Глазго, а в дружеской Варшаве. От Динамо хочется только победы. Даже все кадровые потери не должны мешать киевлянам побеждать такие команды как АЕК Ларнака. Даже с учетом того, что именно этот клуб выбил в квалификации СК Днепр-1. Между тем, днепрянам в четверг также играть против киприотов. Аполлон действующий чемпион страны и безупречно начал новую кампанию, но ничья в первом туре ЛК с очень проблемным Вадуцом намекает, что команде Александра Кучера вполне по силам зацепиться за очки.

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